На трассе Киев – Чоп случилось масштабное ДТП, двое погибших. Видео

Вечером 10 января возле города Корец Ривненской области, на трассе Киев – Чоп, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось летально.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Ривненской области, трагедия унесла жизни двоих пешеходов. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому переходу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Наезд на людей совершил 19-летний киевлянин, который находился за рулем Volkswagen Touareg. Обстоятельства ЧП выясняет полиция.

Видеокадры с места происшествия обнародовали на Telegram-канале "Киев оперативный". На них видно, что на асфальте лежат два тела, накрытые простынями. Между ними было несколько метров расстояния.

Напомним, 20 декабря на трассе Киев – Чоп возле села Грушвица на Ривненщине также случилась большая авария с участием пяти авто. В ней один человек погиб и один получил тяжелые травмы.

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