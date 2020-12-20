На трассе Днепр – Кривой Рог во время движения загорелся автобус с пассажирами. Фото

В Днепропетровской области на трассе Днепр – Кривой Рог (М-04) во время движения загорелся автобус с пассажирами.

Сообщение о происшествии поступило 20 декабря в 7:40, сообщили в ГУ ДСНС в Днепропетровской области. В службе отметили, что во время инцидента в салоне находилось 7 пассажиров и водитель, никто не пострадал.

Прибывшие на место ЧП спасатели, установили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса БАЗ-А079 "Эталон". Все пассажиры покинули салон транспортного средства до их приезда.

Отмечается, что огнем уничтожено автобус на площади 21 м. кв. К тушению были привлечены 5 спасателей и 1 единица пожарно-спасательной техники ГУ.

Ранее ДТП с микроавтобусом произошло на Львовщине. 3 декабря Mercedes Sprinter столкнулся с автомобилем Audi. В результате происшествия погибли три человека. Правоохранители отметили, что водитель Audi выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом. Следователи открыли уголовное производство.

Напомним, ранее в Киеве двое злоумышленников подожгли авто депутата Киевского горсовета Георгия Зантарая. Автомобиль Mercedes-Benz облили легковоспламеняющейся жидкостью. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили правоохранители.

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