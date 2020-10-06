На Тернопольщине женщина до смерти забила палкой свою мать

На Тернопольщине в селе Жабинцы 50-летняя женщина, отметив свой юбилей, до смерти забила палкой 75-летнюю мать.

Об этом сообщил отдел коммуникации Нацполиции в Тернопольской области. Инцидент произошел в воскресенье, 4 октября.

Медикам дочь погибшей рассказала, что мать неудачно упала. Однако многочисленные травмы лица и головы, а также следы крови, которые уже пытались смыть, вызвали подозрение в правдивости ее слов.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что в тот день дочь праздновала свой юбилей. Когда гости стали расходиться, старушка-мать пыталась выйти из своей комнаты, чтобы попрощаться с ними.

Однако именинница бросилась к пенсионерке, затолкала ее обратно в помещение и велела не выходить. Старушка возмутилась поведением нетрезвой дочери и замахнулась на нее палкой, на которую опиралась при ходьбе.

Ее дочь выхватила трость и принялась бить немощную мать. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

"В том, что именно она причинила смерть родному человеку, 50-летняя злоумышленница не хотела признаваться. По ее версии, мать упала, ударилась и от этого умерла. Дочь даже пыталась отмыть следы крови, однако была нетрезвая и делала это неуклюже", – рассказал заместитель начальника следственного отделения Гусятинского отделения полиции Александр Янцевич.

Полицейским удалось собрать доказательства причастности злоумышленницы к совершению тяжкого преступления, ей объявили подозрение по части 2 статьи 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Петриковском районе Днепропетровской области мужчина жестоко расправился с родной матерью. Во время конфликта мужчина несколько раз ударил потерпевшую кухонным ножом в грудь.