На Тернопольщине выбросили в мусор младенца. Фото

На Тернопольщине 29 апреля неизвестная женщина выбросила новорожденного младенца на Борщевскую свалку.

Доношенный мальчик весом около четырех килограмм был завернут в детское одеяло. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Работники полиции обратились к жителям Борщевского района, а также к жителям Черновицкой и Хмельницкой областей, граничащих с населенным пунктом, где нашли тело ребенка, с просьбой помочь установить личность женщины, которая родила и выбросила в мусор своего младенца.

Правоохранители предполагают, что женщина может обратиться за медицинской помощью к врачам или фармацевтам.

"Возможно, кому-то известно, что та или иная женщина находились на последних месяцах беременности или вернулась из-за границы в положении, а сейчас в послеродовом состоянии и ребенок отсутствует, сообщайте на линию "102" и по телефонам: (03541) 2-12-45, (098) 750 83 85, (096) 82 69 993", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Запорожье в детском садике "Эврика" произошло жуткое ЧП: из окна второго этажа выпал 4-летний ребенок. Сейчас мальчик находится в реанимации, пока не разговаривает, но он в сознании.