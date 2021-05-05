На Тернопольщине ветеран АТО смертельно ранил одного из напавших на его дом. Фото

24-летнему жителю села Глещава Тернопольской области, который воевал в зоне АТО на Донбассе, инкриминируют умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщается на сайте областной полиции, в ночь на 2 мая компания из шести человек приехала в соседнее село на дискотеку из Ивановки. В клубе подозреваемый сделал им замечание. Это не понравилось ребятам и они решили разобраться с местным жителем. Последний, чтобы избежать драки, убежал домой и закрылся (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Однако компания пришла ночью к нему во двор. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь. На момент хулиганства в доме вместе с парнем была мама. Он испугался за нее", – говорится в сообщении.

По словам источника OBOZREVATEL, отец и старший брат в этот момент были на заработках. Парень, по его словам, несколько раз предупреждал, что может ответить на нападение.

Он также сообщил о нападавших на линию "102" и после этого сразу вышел к ним с ножом. Когда началась толкотня, атошник травмировал ножом одного из дебоширов. Потерпевший, отбежав на метров триста, умер от потери крови.

Подозреваемый в содеянном сознался. Он отметил, что во время драки якобы даже не понял, кого ранил ножом.

На момент инцидента парень был трезв. Суд избрал ему меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Продолжается следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 мая в одной из харьковских квартир были найдены тела молодой пары с ножевыми ранениями. Погибшие – парень 1992 года рождения и девушка 1997 года. Они жили вместе. Трупы обнаружила мать убитого, которая пришла к сыну в гости.

На следующий день задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве парня и девушки.