На Тернопольщине учитель музыки развращал школьниц

В Тернопольской области в селе Вербов преподаватель музыки местного учебно-воспитательного комплекса приставал к ученицам. Родители пострадавших сообщили, что он совершал развратные действия в отношении нескольких школьниц.

Ученица седьмого класса подвергалась домогательствам со стороны учителя в 2019-2020 годах и в марте 2021 года. Так, мужчина касался груди несовершеннолетней, а также обнимал и целовал ее в губы, сказано в постановлении Бережанского районного суда.

Ребенок боялся учителя, поэтому не рассказывал о его действиях родителям, но поделился с подругой, которая также подверглась насилию. Вторая девочка передала все своей матери.

"Когда она перешла в шестой класс, указанный учитель просунул руку ей под свитер и поймал ее рукой за грудь...Также, когда дочь была в седьмом классе, указанный учитель музыки, воспользовавшись тем, что она была одна, просунул руку ей под одежду и касался ее груди. Перед уроком и после окончания урока он осуществлял объятия и периодические поцелуи в губы", – рассказал отец потерпевшей.

Мать второй пострадавшей отметила, что учитель музыки также касался ее ребенка и целовал девочку. Из-за этого школьница отказывалась ходить на занятия.

"Он подошел сзади к ней, обхватил ее двумя руками, прижал ее к себе и касался ее груди. 12 марта 2021 перед проведением 5-го урока учитель музыки призвал ее дочь в класс, где в это время никого не было, и поцеловал ее в губы. Также накануне 10 марта 2021 указанный учитель по окончании 4-го урока физической культуры, призвав ее малолетнюю дочь в свой кабинет, снова целовал ее в губы ", – сообщила женщина.

Сначала дело расследовали как буллинг, но из-за новых данных, которые предоставили родители школьниц, суд решил направить материалы в Бережанскую окружную прокуратуру. Отмечается, что учитель совершил развратные действия в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, поэтому его действия могут квалифицироваться по ст. 156 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине три несовершеннолетние подверглись развращению, двум девочкам по 11 лет, а младшей потерпевшей – семь. Во всех трех делах задержаны подозреваемые, ведется следствие.