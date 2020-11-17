На Тернопольщине ученик издевался над учительницей украинского языка

В селе Борщивка Тернопольской области жертвой буллинга со стороны восьмиклассника стала преподаватель украинского языка и литературы.

Соответствующая жалоба поступила в ювенальную полицию от директора школы, говорится в сюжете "ТСН.Ранок" от 17 ноября. Ни на какие замечания и предупреждения педколлектива подросток не реагировал (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По информации журналистов, директор учебного заведения и учительница комментировать ситуацию отказались.

На мать малолетнего правонарушителя составили протокол, сообщил руководитель отдела ювенальной превенции ГУ Национальной полиции Украины в Тернопольской области Петр Тихий.

Если вина восьмиклассника будет доказана правоохранителями, его возьмут на профилактический учет, а родителей обяжут заплатить штраф в размере 1,7 тыс. гривен.

Первое в Хмельницкой области решение о привлечении к ответственности школьника за буллинг учителя было принято 28 февраля 2020 года Нетишинским городским судом. По сообщению пресс-службы Национальной полиции, старшеклассник систематически оскорблял и осуществлял психологическое давление на преподавателя. Подростка признали виновным в совершении административного правонарушения. Суд обязал его мать оплатить штраф в размере 850 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Великой Бузовой Полтавской области сняли на видео грубое обращение воспитательницы детского сада с трехлетним мальчиком. Женщину возмущало, что малыш якобы не мог самостоятельно одеться.