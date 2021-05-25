На Тернопольщине поезд сбил парня, который сидел на рельсах. Фото

В Тернопольской области грузовой электровоз "ВЛ80Т-1238" сбил молодого человека, который сидел на рельсах. Происшествие случилась 24 мая около полуночи возле станции пгт Большие Борки.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, электровоз курсировал по маршруту Жмеринка-Львов. Машинист увидел парня в нескольких метрах, начал сигналить, но тот на никакие предупредительные сигналы не реагировал.

Отмечается, что поезд двигался со скоростью 50 километров в час. Однако затормозить не успел, поскольку перевозил четыре цистерны с горючим и 42 вагона с углем.

В результате удара 22-летний мужчина получил телесные повреждения. Спасти жизнь ему не удалось, он скончался по дороге в больницу.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области под колесами поезда погиб неизвестный мужчина.