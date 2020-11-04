На Тернопольщине отчим избил 4-летнего ребенка до сотрясения мозга и перелома ноги. Фото

В Тернопольской области отчим в "воспитательных" целях избил своего четырехлетнего пасынка, у которого в результате диагностировали сотрясение мозга, перелом ноги и множественные ссадины.

Мальчика госпитализировали с телесными повреждениями средней тяжести, сообщается на сайте Национальной полиции Тернопольщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый переломом ноги, множественные ссадины лица, шеи, обеих ног и рук – все это последствия воспитания отчимом своего четырехлетнего пасынка. Ребенка с телесными повреждениями средней тяжести госпитализировали в больницу", – сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что, по словам отчима, мальчик капризничал и не слушался, из-за чего тот решил успокоить ребенка силой. Он ударил его несколько раз кулаками по голове, а затем бросил на пол.

Мать ребенка попыталась вмешаться, но мужчина оттолкнул ее силой. В итоге ей все-таки удалось вырвать сына и сбежать к соседке, откуда они вызвали полицию и скорую.

В полиции добавили, что семья стоит на учете в службе по делам детей, как неблагополучная и малообеспеченная.

Отчима задержали и объявили ему подозрение по статье 122 (Умышленное телесное повреждение средней тяжести) УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницкой области мать жестоко избила четырехлетнюю дочь, в результате чего девочка умерла.