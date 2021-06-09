На Тернопольщине мужчину 'лечили' от пьянства переломами ребер и утоплением

В Тернопольской области задержали мужчину, который вместе с товарищами напал и поиздевался над односельчанином. Его били, возили в багажнике и пытались утопить.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области в среду, 9 июня. Инцидент произошел в Чертковском районе.

Подозреваемые, как рассказали в полиции, таким образом решили проучить односельчанина за злоупотребление алкоголем и нарушение общественного порядка.

"Они попросили потерпевшего выйти на улицу, чтобы пообщаться и выпить спиртного. Мужчина согласился, однако, когда подошел к знакомым, те напали на него и начали бить", – сказано в сообщении.

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Они заставили потерпевшего залезть в багажник и вывезли его в реку Серет, где погружали в воду, заставляли молиться, а также угрожали прицепить кирпич к ногам и утопить.

Затем его якобы раздели и отвезли обратно в село. Полиции о преступлении сообщили врачи.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение. У него перелом 8-ми ребер, пробитые легкие и другие телесные повреждения.

Как рассказали правоохранители, один из подозреваемых – житель Чертковского района, 1990 года рождения. Свою вину он признает частично. Разыскивают оперативники и других фигурантов.

"Злоумышленнику уже объявили подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", – добавили в пресс-службе ГУ Нацполиции Тернопольщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области инкассатор заявил, что полицейские якобы жестоко его избивали и заставляли признаться в преступлении, которого он не совершал. Речь идет о похищении кассеты с 10 тысячами гривен.