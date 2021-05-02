На Тернопольщине мужчина после пыток задушил свою жену. Фото и видео
В Тернопольской области муж после жестких пыток убил собственную жену. Тело погибшей обнаружила соседка.
Как сообщается на странице ГУНП на Тернопольщине, подозреваемого задержали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Во время предварительного осмотра на теле женщины обнаружили многочисленные синяки и ссадины, а также термические ожоги.
По оценке судебно-медицинского эксперта, на момент пыток женщина была еще жива, а скончалась она от удушения.
Личность подозреваемого установлена, он задержан, однако в совершении преступления не признается.
Открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице 32-летнего Анатолия Мальца приговорили к пожизненному заключению за убийство собственных матери, жены и двоих детей.
Мужчина более двух лет назад забил их до смерти молотком.