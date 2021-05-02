На Тернопольщине мужчина после пыток задушил свою жену. Фото и видео

В Тернопольской области муж после жестких пыток убил собственную жену. Тело погибшей обнаружила соседка.

Как сообщается на странице ГУНП на Тернопольщине, подозреваемого задержали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Во время предварительного осмотра на теле женщины обнаружили многочисленные синяки и ссадины, а также термические ожоги.

По оценке судебно-медицинского эксперта, на момент пыток женщина была еще жива, а скончалась она от удушения.

Личность подозреваемого установлена, он задержан, однако в совершении преступления не признается.

Открыто уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице 32-летнего Анатолия Мальца приговорили к пожизненному заключению за убийство собственных матери, жены и двоих детей.

Мужчина более двух лет назад забил их до смерти молотком.