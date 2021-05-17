На Тернопольщине изменили меру пресечения ветерану АТО, смертельно ранившему нападавшего

В Тернополе немного изменили меру пресечения для ветерана АТО Андрея Пекельного. Парень, защищаясь от нападающих, которые проникли в его дом, случайно убил одного из агрессивных мужчин.

Защитник подозреваемого просил полностью отменить ранее назначенный для него круглосуточный домашний арест. Однако судья 17 мая удовлетворил ходатайство частично, говорится в сообщении пресс-службы Тернопольского апелляционного суда.

Во время заседания подчеркивалось, что 24-летний житель села Глещава занимается мамой и братом, имеющих инвалидность. Поэтому адвокат подсудимого попросил не применять к подозреваемому меру пресечения, как это требовало обвинение.

Судья же назначил ветерану ночной домашний арест – с 22:00 до 07:00. Также Пекельный должен сдать свой загранпаспорт.

Напомним: ветерана АТО подозревают в умышленном убийстве при превышении пределов необходимой обороны (ст. 118 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы до трех лет, или лишения свободы до двух лет.

Отметим: командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины выразило поддержку своему бывшему военнослужащему Андрею Пекельному. Побратимы и непосредственный командир напомнили, что он добросовестно выполнял задачи по защите независимости Украины в зоне ООС в 2018-2019 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

инцидент с гибелью нападавшего на жилье Пекельного произошел в ночь на 2 мая в селе Глещава на Тернопольщине. Подозреваемый на момент конфликта был трезв, в содеянном он сознался.