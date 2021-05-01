На свалке в Николаевской области нашли мертвым военного
В Очакове Николаевской области нашли мертвым военнослужащего Вооруженных сил Украины, которого разыскивали за покушение на убийство.
Тело было обнаружено на свалке 1 мая около 18:20, сообщили OBOZREVATEL источники в правоохранительных органах.
Также собеседники назвали фамилию погибшего – Тофан. По их словам, мужчина, 1995 года рождения, с 23 апреля разыскивался за покушение на убийство своего сослуживца.
Другие подробности происшествия пока неизвестны.
Напомним, что в Днепропетровской области ранее задержали военнослужащего по подозрению в двойном убийстве.
Сперва двое военных распивали алкоголь в гостях у женщины, затем один из них задушил ее. После этого между сослуживцами возник конфликт, в результате которого задержанный задушил второго военнослужащего.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе Днепропетровской области 12 апреля убили известного волонтера Анжелу Мончинскую, которая помогала украинским военным. По неподтвержденным данным, ее изнасиловали и нанесли тяжелые травмы.