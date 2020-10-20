На Сумщине за убийство задержали нацгвардейца. Видео

Obozrevatel Расследования 10:24, 20.10.2020 Обновлено: 10:36, 20.10.2020

Следователи Полтавского территориального управления Государственного бюро расследований задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в убийстве местного жителя.

По предварительной информации, мужчина пропал несколько дней назад в Охтырке Сумской области, заявление о его исчезновении подал в полицию родственник, сообщила пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Правоохранители установили, что к исчезновению может быть причастен военнослужащий Нацгвардии. В тот же день нацгвардейца задержали на авто пропавшего мужа. Он рассказал, что тело убитого спрятал в лесополосе на глубине около 1 метра.

18 октября задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Убийство местного жителя в Сумах
Facebook Державне бюро розслідувань

Как сообщил OBOZREVATEL, в селе Лобойковка Днепропетровской области 45-летняя местная жительница жестоко убила мужа. Женщина, страдающая психическим расстройством, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

В Киеве таксист изнасиловал руководителя юркомпании и пытался задушить

Почему депутатам маски закупает государство, а школьникам должны родители?

Украинцы заплатят за автономера по-новому: сколько и где их купить

В киевской автошколе преподаватель-"сталинист" оскорбил Майдан и пожелал ученице "сдохнуть". Фото

Зеленский назвал условия возвращения к жесткому карантину в Украине