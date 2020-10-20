На Сумщине за убийство задержали нацгвардейца. Видео

Следователи Полтавского территориального управления Государственного бюро расследований задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в убийстве местного жителя.

По предварительной информации, мужчина пропал несколько дней назад в Охтырке Сумской области, заявление о его исчезновении подал в полицию родственник, сообщила пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Правоохранители установили, что к исчезновению может быть причастен военнослужащий Нацгвардии. В тот же день нацгвардейца задержали на авто пропавшего мужа. Он рассказал, что тело убитого спрятал в лесополосе на глубине около 1 метра.

18 октября задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщил OBOZREVATEL, в селе Лобойковка Днепропетровской области 45-летняя местная жительница жестоко убила мужа. Женщина, страдающая психическим расстройством, находилась в состоянии алкогольного опьянения.