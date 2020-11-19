На Сумщине сожгли авто новоизбранному депутату. Фото

В Конотопе, Сумской области сожгли авто новоизбранному депутату Конотопского горсовета Людмиле Игнатенко.

Об этом в Facebook сообщил глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Он отметил, что сама политик в происшествии не пострадала.

"На новоизбранного депутата Конотопского городского совета от ВО "Свобода", начальника Управления образования Людмилу Игнатенко совершили покушение. Несколько часов назад на парковке под домом сожгли ее автомобиль. Сама Людмила, к счастью, к тому времени уже успела добраться до дома", – написал он.

Также он напомнил, что в 2019 году совершили покушения на экс-мэра Конотопа Артема Семенихина, который также состоит в "Свободе".

"В последнее время Людмиле угрожали, требуя покинуть пост в пользу одной из бывших чиновниц, которую лоббирует местная мафия. Кроме того, отмечу, что на последних выборах "Свобода" получила наибольшую фракцию в Конотопском горсовете, а Семенихин, который занял второе место на выборах мэра, после смерти победителя от коронавируса стал самым реальным претендентом на эту должность", – добавил Тягнибок.

В ГУ НПУ Сумской области подтвердили, что происшествие случилось 18 ноября около 20:10.

"Предварительно установлено, что, припарковав авто возле своего дома, женщина зашла в квартиру, а уже через несколько минут ее сосед сообщил о том, что горит ее транспортное средство. Очевидцы происшествия объясняют, что в момент возгорания у автомобиля посторонних лиц не было", – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства возгорания авто. Решается вопрос об открытии уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Конотопа Александр Луговой умер от осложнений коронавирусной болезни.