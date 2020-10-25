На Сумщине псевдополицейские подстрелили кандидата в депутаты
Мужчина и его жена находятся в больнице
Один из нападавших задержан на месте происшествия, другому удалось скрыться
Нападавшие хотели завладеть деньгами и ценностями
В Кролевце Сумской области на кандидата в депутаты и его жену напали двое неизвестных, переодетых в полицейскую форму и вооруженных ножом и пистолетом.
Как сообщила Национальная полиция Украины в Сумской области, на данный момент пострадавшие находятся в больнице, а один из нападавших задержан на месте происшествия.
Отмечается, что вечером 24 октября псевдополицейские постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы выполнением служебных обязанностей.
"Только мужчина открыл дверь, "визитеры" ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности", – говорится в сообщении.
Отмечается, что шум, который поднялся в доме, услышали соседи и сообщили в полицию. Одному из нападавших удалось скрыться.
В рамках уголовного производства по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины "Разбойное нападение" продолжаются поиски беглеца, а задержанный находится под стражей. Следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 октября на Харьковщине подожгли авто кандидата в областной совет от "Европейской солидарности" Сергея Кобы. Никто не пострадал. По факту поджога открыто уголовное производство.
Ранее в Обухове Киевской области произошло нападение с ножом на кандидата в депутаты Обуховского городского и районного советов Дмитрия Зрайченко.
Также в Киевской области сожгли автомобиль кандидата в депутаты Обуховского горсовета от "Батькивщины" Валехо Магсудова.