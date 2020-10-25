На Сумщине псевдополицейские подстрелили кандидата в депутаты

В Кролевце Сумской области на кандидата в депутаты и его жену напали двое неизвестных, переодетых в полицейскую форму и вооруженных ножом и пистолетом.

Как сообщила Национальная полиция Украины в Сумской области, на данный момент пострадавшие находятся в больнице, а один из нападавших задержан на месте происшествия.

Отмечается, что вечером 24 октября псевдополицейские постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы выполнением служебных обязанностей.

"Только мужчина открыл дверь, "визитеры" ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что шум, который поднялся в доме, услышали соседи и сообщили в полицию. Одному из нападавших удалось скрыться.

В рамках уголовного производства по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины "Разбойное нападение" продолжаются поиски беглеца, а задержанный находится под стражей. Следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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