На Сумщине псевдополицейские подстрелили кандидата в депутаты

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Расследования
3,4 т.

  • Мужчина и его жена находятся в больнице

  • Один из нападавших задержан на месте происшествия, другому удалось скрыться

  • Нападавшие хотели завладеть деньгами и ценностями

Полиция задержала нападавшего на кандидата в депутаты на Сумщине

В Кролевце Сумской области на кандидата в депутаты и его жену напали двое неизвестных, переодетых в полицейскую форму и вооруженных ножом и пистолетом.

Как сообщила Национальная полиция Украины в Сумской области, на данный момент пострадавшие находятся в больнице, а один из нападавших задержан на месте происшествия.

Отмечается, что вечером 24 октября псевдополицейские постучали в дверь кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета, мотивируя свой визит якобы выполнением служебных обязанностей.

"Только мужчина открыл дверь, "визитеры" ворвались в жилище. Угрожая хозяину и его жене предметами, похожими на нож и пистолет, требовали деньги и ценности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что шум, который поднялся в доме, услышали соседи и сообщили в полицию. Одному из нападавших удалось скрыться.

На кандидата в депутаты напали с оружием
Кандидата подстрелили, он находится в больнице

В рамках уголовного производства по признакам ч. 4 ст. 187 УК Украины "Разбойное нападение" продолжаются поиски беглеца, а задержанный находится под стражей. Следователи готовят материалы об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Один из нападавших задержан

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 октября на Харьковщине подожгли авто кандидата в областной совет от "Европейской солидарности" Сергея Кобы. Никто не пострадал. По факту поджога открыто уголовное производство.

  • Ранее в Обухове Киевской области произошло нападение с ножом на кандидата в депутаты Обуховского городского и районного советов Дмитрия Зрайченко.

  • Также в Киевской области сожгли автомобиль кандидата в депутаты Обуховского горсовета от "Батькивщины" Валехо Магсудова.

УкраинаСумыВыборы в Сумах и областиМестные выборы в Украине 2020