На Сумщине произошло масштабное ДТП с Audi: четверо погибших

Утром 28 октября в Сумской области в масштабном ДТП погибли четыре человека, а еще одна пассажирка была госпитализирована с тарвмами.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, трагедия произошла в 03:15 на окраине села Маковое Шосткинского района. 20-летний житель села Шевченково Глуховского района Сумщины по фамилии Саченко не справился с управлением автомобилем Audi.

ДТП в Сумской области произошла на окраине села Маковое. Пресс-служба ГУ НП в Сумской области

20-летний водитель Audi влетел в отбойник. Пресс-служба ГУ НП в Сумской области

Как следствие – указанное транспортное средство ударилось о металлический отбойник и съехало в кювет. В результате аварии водитель и трое пассажиров погибли, а еще одна пассажирка получила травмы и была доставлена в Шосткинскую ЦРБ. Подробные данные о погибших и пострадавшей выясняются правоохранительными органами.

В аварии на Сумщине погибли 4 человека. Пресс-служба ГУ НП в Сумской области

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Сумской области, полицейские прибыли для осмотра места происшествия, чтобы установить причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Поднят вопрос о регистрации уголовного производства.

Карта места ДТП на Сумщине. Скриншот страницы

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