На Сумщине полицейских подозревают в пытках задержанного

На Сумщине двум полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Они силой задержали мужчину, наступая коленом на его шею и голову.

Правоохранители надели ему на руки и ногу наручники и понесли в машину, держа за них, чем причинили боль, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести: многочисленные ссадины головы, руки и ноги, синяки, а также перелом пальца правой кисти.

По данным следствия, сотрудники патрульной полиции во время охраны общественного порядка подошли к мужчине, который находился во внутреннем дворике одного из домов и требовали предъявить документы. Мужчина отказался их предоставить, однако указал, что не нарушает закон и является инвалидом второй группы.

"Это подтвердили присутствующие на месте происшествия другие лица, а также отметили, что руководитель предприятия, где работает человек, с его документами уже направляется к ним", – говорится в сообщении.

Впоследствии суд установил, что требование полицейских о предъявлении потерпевшим документов для проверки не связано с нарушением им общественного порядка или другими неправомерными действиями. Решением суда также установлено отсутствие злостного неповиновения и активного сопротивления со стороны потерпевшего, а затем и состава административного правонарушения в его действиях. Таким образом, никаких оснований для задержания у правоохранителей не было.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Городище Черкасской области полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей по подозрению в пытках мужчины.