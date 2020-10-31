На Сумщине напали на кандидата в депутаты с женой: силовики поймали преступника-беглеца. Фото и видео

Правоохранители Сумской области задержали злоумышленника, который 24 октября вместе с сообщником совершил разбойное нападение на 48-летнего кандидата в депутаты горсовета города Кролевец и его жену.

Как сообщил в Telegram Департамент уголовного розыска Нацполиции, установлено, что переодетые в полицейский мундир злоумышленники попали в жилище потерпевшего под предлогом выполнения служебных задач.

"Как только пострадавший открыл дверь якобы "работникам полиции", отбросы ворвались в квартиру и начали угрожать применением пистолета и ножа, требовали денежные средства и другие ценности", – говорится в сообщении.

Супруги, понимая реальность угрозы, дерзнули оказать сопротивление. Благодаря поднятому шуму, соседи вовремя уведомили полицию о происшествии.

Правоохранители задержали одного из разбойников на месте. Сообщнику удалось скрыться. Хозяина и его жену с многочисленными телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

"Сотрудниками уголовного розыска проведен масштабный комплекс мероприятий и установлено местонахождение беглеца – последний скрывался в Харькове. 30 октября уже настоящие спецназовцы совместно с оперативниками "посетили" разбойника. Преступник задержан", – отметили в ведомстве.

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения – содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, за неделю, с 17 по 23 октября, в Киеве произошло более двадцати грабежей. Преступники вырывают у женщин сумки и телефоны, а мужчин бьют по голове и забирают деньги.