На Сумщине мужчина с девушкой подорвали банкомат ради ограбления. Фото с места ЧП

В Ахтырке Сумской области полиция оперативно задержала преступников, взорвавших и пытавшихся обокрасть банкомат.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, злоумышленниками оказались двое жителей Харьковской области – 31-летний мужчина и 17-летняя девушка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Их задержали около 4 часов утра на месте преступления сотрудники уголовного розыска Главных управлений Нацполиции Сумской и Полтавской областей, Ахтырского отдела полиции при силовой поддержке спецподразделения "КОРД".

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбоя.

Правоохранители установили их причастность к совершению аналогичных преступлений на территориях Сумской, Полтавской и Харьковской областей. По месту жительства задержанных полицейские проводят обыски.

По данному факту полиция открыла уголовные производства по ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.3 ст.185 (кража), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейские задержали членов вооруженной банды, взрывавших банкоматы на территории Украины. Задержание прошло 6 октября в Винницкой и Киевской областях.