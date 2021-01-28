На Сумщине будут судить фотографа за изнасилование малолетних девочек

В Сумской области будут судить известного 31-летнего фотографа с Полтавщины Валентина Василенко, который совершил ряд преступлений против половой свободы и неприкосновенности семи несовершеннолетних.

Обвинительный акт уже утвердила местная прокуратура, 27 января он был направлен в суд, говорится на сайте Суммськои облпрокуратуры. За содеянное подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой или даже пожизненное заключение.

Напомним, что правоохранители задержали Василенко за изнасилование 9-летней девочки, а затем выдвинули новые подозрения. В частности, следствием установлено, что в прошлом году 31 июля фотограф приехал на Сумщину к несовершеннолетней, с которой познакомился в сети.

Он пообещал свозить ее в "Макдональдс", а на самом деле отвез на съемную квартиру, где совершал с ней действия сексуального характера, которые можно квалифицировать как изнасилование. Более того, Василенко продолжал писать девушке, договариваться об еще одной встрече, на которую просил привести подружку.

Эта переписка происходила уже под контролем копов, они оперативно установили личность насильника и задержали его. Кроме этого, по месту жительства фотографа было изъято оружие – пистолет STALKER-M906 калибра 9 мм и 18 патронов калибра 9 мм.

Пока же Василенко находился под стражей, было установлено еще шесть девочек от 8 до 12 лет, с которыми он совершал развратные действия. Так, одного ребенка мужчина под предлогом фотосессии заманил на арендованную посуточно квартиру. С двумя познакомился на улице и предлагал покатать на своем дорогом авто. Еще с тремя девочками общался через соцсети, одновременно угрозами заставляя присылать ему свои фото в обнаженном виде. Несовершеннолетние потерпевшие – из Полтавской, Кировоградской, Сумской областей и Киева.

Досудебное следствие осуществлял Сумской отдел полиции. В общем действия обвиняемого фотографа-педофила, который может сесть за решетку пожизненно, квалифицированы по:

ч. 6 ст. 152 УК Украины – изнасилование;

ч. 6 ст. 153 УК Украины – сексуальное насилие;

ч. 1 ст. 155 УК Украины – половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста;

ч. 2 ст. 156 УК Украины – развращение малолетней;

ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.

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