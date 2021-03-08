На Сумщине брат зарезал родную сестру и сжег тело. Фото

В Сумской области задержали 42-летнего ранее судимого мужчину, который во время ссоры убил свою сестру, а чтобы избавиться от тела, вывез его на авто в лесополосу и поджег.

Преступление произошло в Роменском районе. Об этом сообщается на сайте областного ГУ Национальной полиции.

Правоохранители рассказали, что около 00:30 понедельника, 8 марта, к ним обратилась 27-летняя женщина и сообщила, что ее 44-летняя мать в течение нескольких дней не выходит на связь.

В доме, где жила женщина, копы обнаружили следы крови, а самой жительницы нигде не было.

Следователи установили, что между пропавшей женщиной и ее ранее судимым братом возник конфликт, во время которого мужчина схватил нож и нанес сестре ножевые ранение.

"Когда понял, что натворил, – решил скрыть следы преступления. Тело женщины, на ее же автомобиле, вывез за населенный пункт, облил бензином и поджег", – сказано в сообщении.

Злоумышленника задержали. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

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