На Сумщине 15-летнюю девушку-инвалида несколько лет насиловали отец и дядя

В Сумской области в неоднократном изнасиловании 15-летней девушки подозреваются ее отец и дядя.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, 4 марта в полицию обратилась местная жительница и сообщила о преступлении.

По словам заявительницы, к ней приехала 15 летняя родственница, которая имеет инвалидность. На теле девушки она увидела повреждения. Ребенок рассказал, что в течение последних 3-5 лет ее насиловали отец и его родной брат.

В ходе следствия факты насилия подтвердились.

5 марта о подозрении в изнасиловании сообщено двум мужчинам – 40-летнему отцу и 43-летнему дяде девушки.

Сейчас решается вопрос об избрании двум лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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