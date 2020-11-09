На Сумщине 14-летнюю девушку изнасиловали на кладбище: полиция показала подозреваемого

В Конотопе Сумской области полиция оперативно задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки.

Как сообщается на сайте областного управления Национальной полиции, о преступлении в полицию сообщила сама потерпевшая.

Правоохранители установили, что злоумышленник, увидев девушку, которая шла по темной улице, догнал ее и силой затащил на кладбище, где и изнасиловал. После чего скрылся в неизвестном направлении, прихватив с собой ее мобильный телефон.

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 31-летний житель райцентра.

Сейчас злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине объявлено о подозрении по ч.3 ст.152 (Изнасилование) и ч.1 ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева водитель такси изнасиловал и избил клиентку, которую вез из ночного клуба.