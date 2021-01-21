На следующей неделе Рада рассмотрит законопроект, защищающий нас от быдла на дорогах
Теперь уже бывший заместитель Министра Стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Он сделал это после того, как стало известно о факте вождения им автомобиля в нетрезвом состоянии и сопротивления полиции.
Оно будет незамедлительно удовлетворено.
Справедливости ради надо сказать, что Виталий, который проявил хамство и агрессию по отношению к полицейским, в конце концов все-таки раскаялся и признал, что вёл себя неподобающе, нарушил Правила дорожного движения – сел за руль выпившим, развернулся через двойную сплошную, оказал сопротивление законным действиям сотрудников полиции.
Теперь суд даст оценку деяниям Виталия Немилостивого.
А я же добавлю, что на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят сберечь жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах.
В этом законопроекте предусмотрено право делать внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это есть во всех цивилизованных странах. И что не разрешено сейчас в Украине.
Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и все депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде, что она сделает Украину безопаснее.
Голосование как всегда будет поименным...
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