На Рождество террористы открыли огонь по ВСУ и получили отпор

За минувшие сутки, 7 января, российские оккупационные войска 8 раз проводили обстрел позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, на обстрелы вооруженных формирований РФ украинские защитники открывали огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также – крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ "Восток" около Водяного враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой противник применял в сторону украинских позиций ручной противотанковый гранатомет, у Гранитного – автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции ОС было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. На Приазовье, противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

На обстрелы противника наши защитники открыли огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Как сообщалOBOZREVATEL, за 6 января российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.