На Ривненщине перевернулся автобус с пассажирами, есть раненые. Фото

В понедельник, 17 мая, в селе Мирогоща Ривненской области перевернулся автобус: четыре пассажира доставлены в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в регионе, 28-летний житель, водитель маршрутки Дубно-Ривне, избегая столкновения с легковушкой, который выезжала со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения. После этого – на обочину, где допустил опрокидывание транспортного средства.

Всего в салоне автобуса находилось около 20 человек. В больницу доставили четырех пассажиров. Их состояние пока оценивают медики.

В полиций добавили, что водитель по внешним признакам был трезв. Сейчас начато досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля вблизи Коломыи на Ивано-Франковщине днем в результате лобового столкновения автомобиля Kia Sportage и рейсового автобуса погибли два человека, 10 пострадали.