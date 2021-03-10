На Ривненщине владелица турагентства продавала поддельные справки об отсутствии COVID-19

В городе Костополь Ривненской области владелица туристического агентства продавала поддельные справки об отсутствии коронавируса для выезда за границу. Каждая из них обходилась клиентам в 400-500 гривен.

Противозаконную деятельность женщина начала еще в октябре 2020 года. Для этого она использовала бланки, которые нашла в интернете, и специальную программу для их заполнения, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Во вторник, 9 марта, правоохранители провели обыск в офисе турагентства. Они изъяли 30 бланков для поддельных справок об отсутствии COVID-19, банковские карты, оргтехнику и блокнот с черновыми записями.

Уголовное производство предварительно открыли по ч.3 ст. 358 УК Украины – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.

После проведения экспертиз будет решаться вопрос о сообщении о подозрении 31-летней гражданке, которая организовала незаконное "медучреждение". По делу продолжается расследование.

Напомним, в Киеве иностранка с сожителем продавали поддельные справки об отсутствии COVID-19. Злоумышленники подыскивали клиентов через объявления на одном из интернет-сайтов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине массово подделывают справки о вакцинации детей, а также негативные результаты ПЦР-тестов на коронавирус.