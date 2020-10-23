На Ривненщине в пожаре погибли три человека

В ночь на 23 октября в селе Переброди Ривненской области в пожаре погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, возгорание произошло в частном доме.

"23 октября в 00:12 в селе Переброди Дубровицкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три человека", – говорится в информации.

Спасатели отметили, что в 3:55 пожар ликвидирован. Огнем была уничтожена кровля, перекрытия и повреждены вещи домашнего обихода на площади 48 м2.

К тушению привлекалось 10 человек и три единицы техники, из них от ГСЧС шесть человек личного состава и одна единица техники. Причина пожара устанавливается.

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