На Ривненщине в ДТП погибли два брата. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
3,9 т.
ДТП на Ривненщине

В Ривненской области 14 января дорожно-транспортное происшествие унесло жизни двоих родных братьев-львовян. Еще две пассажирки авто пострадали.

Как сообщила пресс-служба полиции Ривненской области в Facebook, трагедия произошла около 01:00 на трассе Киев – Чоп недалеко от населенного пункта Гоща. Отмечается, что 31-летний водитель Audi А5 не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и врезался в металлический отбойник.

Разбитое авто после ДТП в Ривненской области.
Двоих пассажирок авто госпитализировали в больницу Ривне.
Водитель Audi влетел в металлический отбойник.

В результате молодой человек погиб на месте, а его родной брат-ровесник умер чуть позже. Медики скорой помощи пытались спасти жизнь мужчины, но им это не удалось.

Еще двоих 27-летних жительниц Львова госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы в Ривне с незначительными травмами. Сейчас все детали автокатастрофы выясняют правоохранители.

В результате ДТП на Ривненщине двое человек погибли и двое пострадали.
Трагедия на трассе Киев – Чоп произошла в ночь на 14 января.
Карта местности, где произошло ДТП.

ДТП на Ровенщине

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинаРивнеДТП