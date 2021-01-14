На Ривненщине в ДТП погибли два брата. Фото
В Ривненской области 14 января дорожно-транспортное происшествие унесло жизни двоих родных братьев-львовян. Еще две пассажирки авто пострадали.
Как сообщила пресс-служба полиции Ривненской области в Facebook, трагедия произошла около 01:00 на трассе Киев – Чоп недалеко от населенного пункта Гоща. Отмечается, что 31-летний водитель Audi А5 не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и врезался в металлический отбойник.
В результате молодой человек погиб на месте, а его родной брат-ровесник умер чуть позже. Медики скорой помощи пытались спасти жизнь мужчины, но им это не удалось.
Еще двоих 27-летних жительниц Львова госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы в Ривне с незначительными травмами. Сейчас все детали автокатастрофы выясняют правоохранители.
Как сообщал OBOZREVATEL:
еще одно смертельное ДТП произошло вблизи города Корец на Ривненщине 10 января. Тогда погибли двое пешеходов – их сбил 19-летний житель Киева на Volkswagen Touareg.
А в середине декабря на трассе Киев – Знаменка в результате столкновения Lada и Renault погибли 46-летний мужчина с Кировоградщины и его 14-летний сын.
Напомним, в сентябре 2019 года на Житомирщине произошло ДТП, в котором, кроме, водителя, погибли трое братьев: двое родных и один их двоюродный. Им было только 17, 18 и 14 лет.