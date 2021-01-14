На Ривненщине в ДТП погибли два брата. Фото

В Ривненской области 14 января дорожно-транспортное происшествие унесло жизни двоих родных братьев-львовян. Еще две пассажирки авто пострадали.

Как сообщила пресс-служба полиции Ривненской области в Facebook, трагедия произошла около 01:00 на трассе Киев – Чоп недалеко от населенного пункта Гоща. Отмечается, что 31-летний водитель Audi А5 не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и врезался в металлический отбойник.

В результате молодой человек погиб на месте, а его родной брат-ровесник умер чуть позже. Медики скорой помощи пытались спасти жизнь мужчины, но им это не удалось.

Еще двоих 27-летних жительниц Львова госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы в Ривне с незначительными травмами. Сейчас все детали автокатастрофы выясняют правоохранители.

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