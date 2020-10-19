На Ривненщине в ДТП погибла беременная, которая ехала в родом. Фото и видео

В понедельник, 19 октября, в Ривненской области произошло масштабное ДТП, в котором погибла беременная женщина.

Как сообщает ГУ НПУ региона, авария случилась на дороге "Киев-Чоп" вблизи села Корнин.

В полиции установили, что водитель автомобиля "Honda" – 27-летний житель Ривне, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Volkswagen" под управлением 37-летнего жителя областного центра.

В результате столкновения погибла 25-летняя пассажирка "Honda", которая находилась на последнем сроке беременности. Ее мужа с различными телесными повреждениями госпитализировали. Известно, что супруги ехали в роддом.

Также в больницу доставили водителя "Volkswagen". Мужчину госпитализировали в реанимацию, а его 32-летнюю жену – в травматологию.

Полиция начала досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливать все обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области произошло ДТП с микроавтобусом: двое погибших и четверо пострадавших.