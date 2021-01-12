На Ривненщине устроили масштабный рейд из-за незаконной добычи янтаря. Фото

На Ривненщине правоохранители начали масштабный рейд северными районами области из-за незаконной добычи янтаря.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. К нему, в частности, привлекли бойцов роты полиции особого назначения, спецназовцев КОРДа, работников подразделения тактико-оперативного реагирования областного управления патрульной полиции, оперативного штаба и военнослужащих Нацгвардии (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах задействовали около 20 единиц спецтехники, говорится в сообщении.

"Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца, поэтому наша основная цель – восстановить порядок и законность в полесских районах", – заявил начальник полиции области Алексей Камышанский.

Ранее "черные копатели" янтаря устроили в Ривненской области разборки с СБУ. Местные жители нескольких сел Рокитновского района незаконно добывали янтарь-сырец в промышленных масштабах, а при задержании оказали сопротивление правоохранителям.

Злоумышленники использовали опасную для окружающей среды технологии гидросмыва почвы. Добытый "солнечный камень" реализовывали местным перекупщикам.

Также украинские копатели янтаря, нелегально работающие в Ривненской области, завели страницу в соцсети TikTok. На ней они делились видео промыслов и откровенно смеялись над правоохранителями, хвастаясь добытым камнями.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала законопроект №2240, который легализует добычу янтаря в Украине и вводит уголовную ответственность за его незаконный промысел и контрабанду.