В Ривне школьника заподозрили в изнасиловании пятиклассника

В Ривне шестиклассника заподозрили в изнасиловании ученика 5 класса. Это якобы произошло в туалете ресторана "Колыба".

С соответствующим заявлением в полицию обратилась мать потерпевшего мальчика, пишет Rivne Online. По словам женщины, инцидент произошел еще в марте 2021 года. Именно тогда в отношении ее сына якобы были совершены действия сексуального характера, связанные с оральным проникновением в его тело.

В полиции подтвердили факт обращения женщины и отметили, что уже зарегистрировано уголовное производство, назначены все необходимые экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.

Уже после их завершения в июне будет принято решение о привлечении лица к уголовной ответственности, отметил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Александр Панасюк.

"Статья предусматривает наказание в виде десяти лет лишения свободы, но поскольку, шестиклассник не достиг возраста уголовной ответственности, будем обращаться о применении принудительных мер воспитательного характера", – добавил он.

Напомним, в Михайловке Днепропетровской области 52-летний мужчина создал детский дом семейного типа, где с лета 2019-го в течение нескольких лет заставлял 13-летнюю воспитанницу смотреть порнографические ролики и насиловал ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля стало известно о еще трех случаях сексуального насилия над несовершеннолетними. Двоим пострадавшим девочкам – по 11 лет, а младшей потерпевшей – семь. Во всех трех делах задержаны подозреваемые, ведется следствие.