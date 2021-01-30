На Ривненщине преступная банда держит в страхе город, произошло убийство

В Дубно Ривненской области орудует преступная банда молодых людей, которая держит в страхе весь город.

Как говорится в сюжете ТСН, в Дубно произошли вооруженные потасовки, в одной из которых погиб мужчина. Местный житель Михаил рассказал, что после конфликта с местными он получил сотрясение мозга.

"Началась драка. Я был там рядом и меня под этот шум так же начали избивать. Никто ничего не спрашивал, просто пробивали голову", – вспоминал он.

Мужчина добавил, что в группировке состоят несколько десятков местных парней, которые объединились, занимаются спортом, иногда выступают как охранники некоторых заведений.

"Могут прицепить человека к фаркопу, это той зимой было. Таскали парня на тросе, что машину тянуть. Ездят с оружием по городу, что с травматическим, что с боевым. У нас в городе орудует ОПГ… Они идут 10-15 на одного, бьют ногами, руками. Многие из дубенчан просто боится об этом говорить", – рассказал о зверствах горожанин.

Также в городе в результате конфликта между разными группировками произошла вооруженная потасовка, в ходе которой убили парня. Заместитель руководителя Нацполиции Ровенской области Александр Панасюк сказал, что полиция разыскивает подозреваемого Рустама Тошева.

"В него (Тошева – Ред.) было осуществлено несколько выстрелов из травматического оружия. Это и предшествовало нашему основному преступлению", – отметил он.

Из-за высокой криминогенной ситуации на сессию горсовета вызывали главу полиции.

"Я бы не сказал, что действует бандитская группировка. На все сообщения и обращения, которые в полицию поступают, мы реагируем, документируем и принимаем все меры, чтобы улучшить порядок в городе Дубне. А вот по убийству материалы уже потребовали в следственное областное управление", – сказал руководитель Дубенского райотдела полиции Юрий Семеренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Дубно (Ривненская область) застрелили 23-летнего парня, который работал фельдшером.