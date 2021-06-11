На Ривненщине пчелы до смерти закусали пасечника

В четверг, 10 июня, в селе Малый Шпаков Ривненской области пчелы до смерти покусали 61-летнего мужчину. Его тело обнаружили во дворе без признаков жизни.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, передает пресс-служба Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook. У пострадавшего были синюшные покровы лица.

По словам жены мужчины, у него, вероятно, возникла аллергическая реакция на укусы пчел. Ему стало плохо после возвращения с пасеки. Медики скорой констатировали биологическую смерть.

"К нашему приезду жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина не дышал", – рассказал фельдшер Вадим Кравчук, который был на вызове.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в мае восемь миллионов пчел погибли в грузовике, которым их перевозила к месту назначения компания-оператор "Укрпочта" на Закарпатье. Владельцам-пчеловодам это нанесло ущерб на полмиллиона гривен.