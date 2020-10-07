На Ривненщине подросток на Volkswagen устроил ДТП: пострадали четверо человек

В Сарненском районе Ривненской области 14-летний парень, катая своих сверстников на отцовской машине, попал в ДТП.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, в результате аварии также пострадал водитель второй машины.

"Предварительно установлено, что в селе Чабель 6 октября, около 10:00 произошло лобовое ДТП. 14-летний парень на автомобиле Volkswagen Jetta, который принадлежит его отцу, решил покатать своих сверстников, но на одной из улиц столкнулся с автомобилем Audi A6 под управлением 25-летней жительницы местной жительницы. Всех пострадавших доставили в больницу. У 14-летнего водителя и одного из его пассажиров переломы", – рассказал источник.

Причины ДТП устанавливаются, открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ичнянском районе Черниговской области 5 октября автомобиль BMW съехал в кювет и перевернулся, в результате чего водитель погиб.