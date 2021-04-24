На Ривненщине мать ударила ножом 15-летнего сына, пока тот спал. Фото

В селе Белая Криница Ривненской области мать ударила своего 15-летнего сына ножом.

Правоохранители задержали женщину, сообщается на сайте ГУНП Ривненщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Оперативники установили, что 40-летняя женщина умышленно ударила ножом в грудь сына, когда тот спал в своей комнате. Парень смог самостоятельно вызвать скорую. Его госпитализировали и после предоставления медицинской помощи отпустили домой.

"Женщина собиралась развестись с мужем и находилась в депрессивном состоянии. Мужчина на момент совершения преступления спал в соседней комнате. Известно, что никаких конфликтов между родными накануне не возникало", – уточнили в полиции.

Также семья является благополучной и не состояла на учете. Оба родители трудоустроены, а сын учится в одной из школ Ривного, где его охарактеризовали с положительной стороны.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Решается вопрос об объявлении подозрения женщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области 34-летнюю женщину заподозрили в жестоком убийстве собственного ребенка. Предварительно установлено, что она родила его дома, сама перерезала пуповину, завернула в пакет и положила в морозильную камеру.