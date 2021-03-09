На Ривненщине кот задушил 4-месячного ребенка

В Остроге Ривненской области кот залез в коляску к малышу и задушил, заснув на его лице. Четырехмесячного мальчика не смогли спасти.

Инцидент произошел 8 марта. Об этом сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи на странице в Facebook.

По словам матери, мальчик лежал в коляске. Она обнаружила его без признаков жизни, когда увидела, что кот спит на лице малыша.

Вызов на линию 103 о необходимости медицинской помощи ребенку поступил в 15:19 понедельника. Уже в 15:26 на него прибыла бригада Острожской подстанции экстренной медпомощи.

До приезда врачей отец сделал сыну массаж сердца. Медики тоже провели реанимационные мероприятия, однако ребенок не подавал признаков жизни.

По настоянию родителей, малыша транспортировали в райбольницу. Там медики констатировали биологическую смерть ребенка. О происшествии было сообщено полицейским.

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