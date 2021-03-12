На Ривненщине 19-летний парень развращал малолетнюю сестру

Полиция Ривненской области начала досудебное расследование по факту развращения малолетней девочки.

Как сообщается на сайте областной полиции, 11 марта во время профилактической беседы с учениками одного из учебных заведений полицейским стало известно, что 19-летний родной брат совершал развратные действия в отношении своей младшей сестры.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что малолетняя половых контактов не имела и никаких повреждений не получила.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч.2 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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