На Ривненщине 19-летний парень развращал малолетнюю сестру
Полиция Ривненской области начала досудебное расследование по факту развращения малолетней девочки.
Как сообщается на сайте областной полиции, 11 марта во время профилактической беседы с учениками одного из учебных заведений полицейским стало известно, что 19-летний родной брат совершал развратные действия в отношении своей младшей сестры.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что малолетняя половых контактов не имела и никаких повреждений не получила.
По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по ч.2 ст.156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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