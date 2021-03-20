На Ривненщине 17-летний парень топором убил женщину ради денег. Фото 18+

В городе Сарны Ривненской области 17-летний парень топором убил почтальона ради ее сумки с деньгами. Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении.

Происшествие случилось 19 марта, когда 43-летняя женщина пришла во двор, где жил парень. Он понял, что у почтальона могут быть деньги, нанес ей несколько ударов по голове, спрятал топор и сбежал на велосипеде с суммой 18 тысяч гривен, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Ривненской области.

Женщину в крови обнаружила младшая сестра несовершеннолетнего и позвонила сожителю матери. Мужчина, вернувшись домой, сразу вызвал "скорую", однако медики лишь констатировали смерть потерпевшей.

В двух километрах от места преступления парень выбросил сумку, а украденные деньги спрятал в верхнюю одежду. Однако далеко убежать нападавшему не удалось, на одной из улиц города его задержали оперативники и изъяли деньги.

Отмечается, что 17-летний находится на испытательном сроке за кражи, а также стоит на учете у психиатра. Парня задержали и сообщили ему о подозрении в совершении умышленного убийства из корыстных побуждений и разбоя с причинением тяжких телесных повреждений.

Максимальное наказание, которое предусматривают санкции обоих статей – пожизненное лишение свободы. Но оно не применяется к лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет.

Источники OBOZREVATEL в полиции рассказали, что мать парня не очень любила его, он жил во дворе на летней кухне. Это ребенок женщины от первого брака. Ожидается, что меру пресечения подозреваемому изберут завтра, 21 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,19-летний киевлянин сознался, что убил отца друга из-за денег, и чтобы почувствовать эмоции во время убийства. Он добавил, что позже планировал убить мать друга, но "более гуманным методом".