Когда ведёшь свой блог, основной тематикой которого является жизнь на временно оккупированных территориях (если это вообще можно назвать жизнью) и иные "прелести русского мира", волей-неволей приходится читать и смотреть весь тот поток информационного мусора, который ежедневно производит отлаженный механизм российской пропаганды. Не то чтобы я жаловался, бывают вещи явно пострашнее (хотя, казалось бы, куда страшнее?), но приятного в этом, поверьте мне, довольно мало.

Вишенкой на торте московского идеологического безумия являются "прямые линии" ‒ явный пережиток совкового прошлого в наихудшем своём проявлении. Я совершенно не имею ничего против формата пресс-конференций и коммуникации власти с народом. Скорее наоборот. Но в случае с российско-совковым вариантом важно содержание, а не форма. Кремлёвские PRщики, видать, давно и очень тяжко больны какой-то извращенной политической некрофилией, а "аромат" идеологического нафталина вызывает у них неописуемый восторг. Иначе объяснить этот цирк с постановочными "прямыми линиями" невозможно.

Не буду скрывать, в своих публикациях я уже неоднократно поднимал эту тему. Кто-то может сказать, что не стоит уделять столько внимания интервью Путина и главарей его марионеточных псевдореспублик. Якобы много чести для этих упырей. Я же считаю, что это просто прекрасный шанс наглядно показать всю лицемерную натуру "русского мира", который никак нельзя упускать. Тем более в тот момент, пока российская солдатня своими грязными берцами топчет нашу родню землю.

В этот раз, видать, кремлёвские стратеги посовещалась и решили: прежде чем перейти к тяжелой артиллерии в лице российского президента Путина, необходимо предварительно обработать умы граждан РФ и жителей оккупированных территорий князьками поменьше. Сказано – сделано! Вечером 15 декабря на всех телеканалах псевдореспублики велась прямая трансляция пресс-конференции главаря террористической группировки "ДНР" Дениса Пушилина, во время которой он по старой-доброй МММовсикой традиции вешал лапшу на уши заложникам оккупационного режима. Так как большинство жителей оккупированной территории являются людьми старшего возраста (молодежь уезжает оттуда при первой возможности), для многих телевиденье остаётся главным и часто безальтернативным источником информации. Чем и пользуются оккупанты, превратив телевизоры в форменные зомбоящики.

Стоит отметить, что это уже третье(!) подобное мероприятие в этом году. Кроме того, участились "внезапные" выходы Пушилина в люди. Видать у Дениски совсем беда с рейтингами. Не то чтобы он сильно боялся, что его не изберут на следующий срок, ведь выборы в "ДНР" – просто имитация. Просто его кремлёвские кураторы могут в один прекрасный день решить, что пора бы найти МММщику более харизматичный замену и избавится от его токсичной персоны. А тогда плакали распилы российских денежной помощи и продажи остатков донецких предприятий. Это в лучшем для Дениса случае. А в худшем – "героическая" кончина по примеру других, ныне почивших предводителей "русской весны".

Одним из первых Пушилину был задан самый волнующий для жителей нищей псевдореспублики вопрос: "Почему растут цены?". Дениска делал умный вид, дул щеки, рассказывал какие они с его пособниками молодцы, и с народом общаются, и с предпринимателями, и пришел к "гениальному" решению данной проблемы: "Нам нужно как можно больше производить продукции у себя. Конечная цель – реализация программы импортозамещения. Нам станет легче и эффективнее контролировать цены на полках магазинов". Далее он передал слово "министру доходов и сборов ДНР" Евгению Лавренову. Тот в своей речи констатировал: "…к сожалению, многое при наших производствах завозится извне. В частности, если говорить о сельхозпродукции и продуктах питания – это удобрения и комплектующие для сельхозтехники". Это что же получается? В "ДНР" не хватает, простите, даже банального навоза! То есть, чтобы "импортозаместить" сельхозпродукцию, Пушилину и его дружкам нужно сначала "импортозаместить" перегной. Вот так, прости Господи, хозяйственники, вот так "республику" построили! Я уже молчу про бытовую технику, качественную одежду, автомобили и многое другое. Такое впечатление, что в "ДНР" скидывают отработанные Россией идиотские идеи и доводят их там до абсурда.

И дальше всё было в том же духе. Полностью пресс-конференцию я пересказывать не буду – это не имеет никакого смысла. Если у вас есть желание, крепкие нервы и иммунитет к испанскому стыду, вы можете запастись попкорном и сами ознакомиться с ней в удобное для вас время. Вот только с попкорном поаккуратнее, а то можно подавиться от хохота. Например, в том моменте, где Дениска рассказывает о "доктрине "Русский Донбасс", где говорится, что "…Донбасс должен стать центром притяжения, оплотом возрождения Русского мира для всех исторически русских регионов Украины". В тот момент, когда я это услышал, у меня возникло непреодолимое желание позвонить в больницу для душевнобольных и сказать, что у них сбежал пациент с навязчивыми идеями и манией величия.

В целом "прямая линия" с Пушилиным походила на совещание в каком-то провинциальном райсовете образца годов так 70-80-х: вопросы ЖКХ, сельского хозяйства, благоустройства, мелкого производства и т.д. И это логично, ведь псевдореспублика под названием "ДНР" по факту является несколькими районами Донецкой области, захваченными террористической группировкой. На фоне этого особо нелепыми выглядят попытки российских пропагандистов выставить "ДНР" в качестве настоящего государства. И это очень печально, ведь благодаря совместным усилиям российских оккупантов и пророссийских коллаборационистов некогда процветающие районы были отброшены в развитии на 40-50 лет.

Стоит отметить, что вся эта вакханалия прошла в сопровождении неприкрытого лизоблюдства со стороны "ДНРовских" горе-чиновников и прочих прихлебал оккупационного режима. Министерство пропаганды, которое в псевдореспублике гордо именуется "министерством информации ДНР", засыпало новостные ленты пользователей соцсетей дифирамбами в адрес Пушилина. А что поделать, хлеб с маслом в нищей "республики" отрабатывать то нужно. А буквально через день началась новая, более ответственная фаза. Провинциальным "ДНРовским" прихлебалам посчастливилось освещать "прямую линию" с Путиным, а точнее петь ему хвалебные оды.

К такому случаю кремлёвские кураторы выдали новую методичку, в которой, например, была поставлена задача распространять посты о том, что в Украине все только и делают, что смотрят выступление президента РФ.

Я не буду утверждать, что эту пресс-конференцию вообще никто не видел, но и фурора она не вызвала даже среди немногочисленных пророссийски настроенных граждан нашей страны. Разве что журналистам и блогерам пришлось с ней ознакомиться для общего понимания. Лично я не смотрел, а ознакомился с краткой сводкой. А на что там собственно смотреть? На парад лицемерия и тщеславия? На то, как выживший из ума старик в наглую врёт, перекручивает факты в попытке снять с себя вину за оккупацию Крыма и боевые действия на востоке Украины? Это уже давно ни для кого не новость.

Все эти мероприятия в очередной раз показали насколько "русский мир" далёк от реальности. Но бесконечно это продолжаться не может. Карточный домик, построенный на лжи и манипуляциях, рано или поздно рухнет. Вы уже придумали, как будете оправдываться в таком случае, неуважаемые господа пропагандисты?

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