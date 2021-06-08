На Прикарпатье произошла авария на газопроводе: первое фото и детали

Вблизи села Клузив в Тысменицком районе Прикарпатья 8 июня прогремел взрыв на газопроводе "Угерско – Ивано-Франковск – Черновцы". По данным спасателей, причиной аварии стала разгерметизация трубы без последующего горения.

В результате чрезвычайного происшествия пострадавших нет. Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-центре управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"К нам поступило сообщение о взрыве на магистральном газопроводе вблизи села Клузив. Произошла разгерметизация, но сейчас угрозы нет. Пострадавших и погибших тоже нет", – заверили в ведомстве.

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Отмечается, что авария была локализована, специалисты остановили утечку газа на трубопроводе диаметром 500 мм (он не транзитный, используется для потребностей страны, ООО "Оператор ГТС Украины").

В ГСЧС Украины добавили, что по состоянию на 13:45 там наблюдалось уменьшение давления утечки газа. Спасатели эвакуировали двух жителей с территории дачного массива и провели оповещение населения. Подчеркивается, что жилые дома от места ЧП находятся на расстоянии одного километра, а завод ЧАО "Ивано-Франковскцемент" – 500 метров.

Работники ГСЧС также провели оцепление места разгерметизации. А аварийная бригада РЭС на некоторое время обесточила деревню.

На месте происшествия продолжили работать бригады "Ивано-Франковскгаз" и Богородчанского ЛП УМГ, обслуживающего этот газопровод. От ГСЧС было привлечено 28 человек и 9 единиц техники.

"По информации дежурного ПАО "Укртрансгаз", в 13:00 перекрыт аварийный участок (протяженностью 12,8 км). На газоснабжение населенных пунктов происшествие не повлияло. Проведено переключение подачи газа по обходному газопроводу", – говорится в сообщении.

Очевидцы отмечали, что сначала слышали хлопок на части газопровода в месте перехода от земли на поверхность, огня не было. В Клузиве работала следственно-оперативная группа и взрывотехники Нацполиции.

В Клузивском старостинском округе Угриновськой общины обратились к жителям с просьбой не разжигать огонь.

"Будьте осторожны! Ситуация под контролем компетентных служб", – добавили там.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в районе села Новаки под Лубнами в Полтавской области 9 января произошел мощный взрыв в результате разгерметизации магистрального газопровода.