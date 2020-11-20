На Прикарпатье новоизбранный мэр попал в ДТП: пострадали четверо

На Прикарпатье новоизбранный мэр Болехова Иван Яцинин попал в ДТП, в котором кроме него пострадали еще три человека.

Об этом сообщило "Суспільне Карпати". ДТП произошло 20 ноября.

Водитель автомобиля Mercedes Vito превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем SsangYong Rexton. После этого Mercedes Vito отбросило в припаркованный рядом автомобиль Opel Astra.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Mercedes Vito. У него заметили явные признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование на приборе "Драггер" он отказался, поэтому у мужчины взяли кровь для анализа в медицинском учреждении.

Двое его пассажиров, а также водитель автомобиля SsangYong Rexton были доставлены в Болеховскую городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас правоохранители ожидают результатов анализов водителя. Следователи уже открыли уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 19 ноября патрульные полицейские выявили признаки алкогольного или наркотического опьянения у 28 водителей. Двое из них стали участниками ДТП.