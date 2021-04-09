На Прикарпатье киберполицейские хотели 'долю' в 150 тыс. гривен за украденные хакерами деньги с карты

Хакеры пытались украсть с банковского счета предпринимателя из Ивано-Франковска 900 тыс. гривен. Банк заблокировал эту транзакцию как подозрительную, однако для того, чтобы получить доступ к своим средствам, мужчина должен был предоставить документ об открытии уголовного производства из-за попытки кражи.

Бизнесмен обратился в правоохранительные органы с заявлением, однако двое киберполицейских пообещали ему разблокировать счет за денежное вознаграждение суммой в 150 тыс. гривен. Злоумышленников поймали на горячем сотрудники Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-службе СБУ.

Киберполицейских – старшего инспектора и инспектора отдела противодействия киберпреступности – разоблачили после получения ими взятки. Мужчин задержали в служебном помещении.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом. Правонарушителям собираются сообщить о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала в Киевской области депутата Бориспольского райсовета, который требовал от киевского нотариуса 40 тысяч долларов.