На Прикарпатье 11-летняя девочка родила от регулярно насиловавшего ее пенсионера

В Ивано-Франковской области сообщили о подозрении 65-летнему мужчине, периодически насиловавшему 11-летнюю. В итоге девочка забеременела и в декабре 2018 года родила ребенка.

Как сказано в постановлении суда, опубликованном на сайте Судебной власти Украины, несовершеннолетняя родила на 34 неделе беременности. Экспертиза подтвердила, что отцом является подозреваемый.

Следствие выяснило, что мужчина – женат. Девочка проживала вместе с супругами в выходные дни. Преступные действия мужчина совершал, когда его жена шла в церковь, о чем дала показания потерпевшая.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, но адвокат обжаловал это решение. 26 января суд отклонил апелляцию защиты, мужчину оставили под арестом. Это постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Следствие отметило, что вину мужчины подтверждают не только показания девочки и свидетелей, но и молекулярно-генетическая экспертиза. Подозреваемый в свою очередь признал только один случай половых сношений с малолетней.

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