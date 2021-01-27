На Прикарпатье 11-летняя девочка родила от регулярно насиловавшего ее пенсионера
В Ивано-Франковской области сообщили о подозрении 65-летнему мужчине, периодически насиловавшему 11-летнюю. В итоге девочка забеременела и в декабре 2018 года родила ребенка.
Как сказано в постановлении суда, опубликованном на сайте Судебной власти Украины, несовершеннолетняя родила на 34 неделе беременности. Экспертиза подтвердила, что отцом является подозреваемый.
Следствие выяснило, что мужчина – женат. Девочка проживала вместе с супругами в выходные дни. Преступные действия мужчина совершал, когда его жена шла в церковь, о чем дала показания потерпевшая.
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, но адвокат обжаловал это решение. 26 января суд отклонил апелляцию защиты, мужчину оставили под арестом. Это постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Следствие отметило, что вину мужчины подтверждают не только показания девочки и свидетелей, но и молекулярно-генетическая экспертиза. Подозреваемый в свою очередь признал только один случай половых сношений с малолетней.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Полтаве 13-летнего подростка подозревают в изнасиловании пятилетней девочки. Они находились в одной больничной палате после госпитализации. В полиции заявили, что вина парня доказана.
Правоохранители с Волыни задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании и совращении 10-летней дочери своей бывшей сожительницы. Он скрывался от полиции, долгое время жил в других городах и намеревался уехать заграницу.
В селе Козлов Киевской области в ночь с 31 декабря на 1 января подросток изнасиловал 13-летнюю девочку. Он ударил жертву по лицу и затащил в кусты.
В городе Васильевка Запорожской области 42-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю. Он пригласил девочку-соседку к себе домой, пока ее мать была на работе.