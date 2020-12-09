На пожаре в центре Полтавы нашли тело мужчины

На месте пожара в историческом здании в центре Полтавы нашли труп человека. Его личность и обстоятельства гибели еще не установили, но известно, что это мужчина.

Информацию об одной жертве подтвердили на Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также спасатели отметили, что по состоянию на 13:06 возгорание удалось полностью ликвидировать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Тем временем "Сегодня" пишет, что из-за сильного огня крыша в Доме дворянского собрания обвалилась, а оба этажа полностью сгорели. Как рассказала начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, возгорание возникло в пристройке, где находилось кафе, и распространилось очень быстро.

По ее словам, в момент ЧП в помещении сработала сигнализация и туда приехал представитель охраны. Однако никаких видимых признаков горения изначально мужчина не увидел.

"Подошел, прислушался, в этот момент что-то треснуло. Он понял, что там скорее всего что-то горит. И именно в это время пожар начал набирать больших оборотов, видимо, был в закрытом помещении, появился доступ кислорода, и он пошел по конструкциям деревянным", – объяснила Рыбалко.

Примечательно, что жители города выступали против сооружения пристройки возле исторического здания, поскольку она была незаконной. По данным журналистов, ее арендатором и, вероятно, владельцем, был Александр Калуцкий – депутат Полтавского горсовета.

Несмотря на то, что срок аренды указанных площадей закончился в 2019 году, заведения предпринимателя продолжали там работать. Кроме того, его долг городскому бюджету достиг 3 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Доме дворянского собрания в Полтаве находился ночной клуб "Версаль" и караоке-ресторан "Граммофонъ". Пожар был настолько сильным, что дым от него накрыл весь город. Пламя вспыхнуло в 04:20, чтобы его потушить, спасателям понадобилось пять часов.