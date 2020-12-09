На пожаре в центре Полтавы нашли тело мужчины

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
4,8 т.
Пожар в Полтаве

На месте пожара в историческом здании в центре Полтавы нашли труп человека. Его личность и обстоятельства гибели еще не установили, но известно, что это мужчина.

Информацию об одной жертве подтвердили на Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также спасатели отметили, что по состоянию на 13:06 возгорание удалось полностью ликвидировать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пожар в Полтаве
Тушение пожара

Пожар Полтава

Тем временем "Сегодня" пишет, что из-за сильного огня крыша в Доме дворянского собрания обвалилась, а оба этажа полностью сгорели. Как рассказала начальник пресс-службы Главного управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко, возгорание возникло в пристройке, где находилось кафе, и распространилось очень быстро.

По ее словам, в момент ЧП в помещении сработала сигнализация и туда приехал представитель охраны. Однако никаких видимых признаков горения изначально мужчина не увидел.

"Подошел, прислушался, в этот момент что-то треснуло. Он понял, что там скорее всего что-то горит. И именно в это время пожар начал набирать больших оборотов, видимо, был в закрытом помещении, появился доступ кислорода, и он пошел по конструкциям деревянным", – объяснила Рыбалко.

Спасатель тушит огонь

Примечательно, что жители города выступали против сооружения пристройки возле исторического здания, поскольку она была незаконной. По данным журналистов, ее арендатором и, вероятно, владельцем, был Александр Калуцкий – депутат Полтавского горсовета.

Несмотря на то, что срок аренды указанных площадей закончился в 2019 году, заведения предпринимателя продолжали там работать. Кроме того, его долг городскому бюджету достиг 3 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Доме дворянского собрания в Полтаве находился ночной клуб "Версаль" и караоке-ресторан "Граммофонъ". Пожар был настолько сильным, что дым от него накрыл весь город. Пламя вспыхнуло в 04:20, чтобы его потушить, спасателям понадобилось пять часов.

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