На Полтавщине восьмиклассницы порезали себе руки под школой
В одном из сел Полтавщины 25 февраля возле школы нашли двоих девушек-восьмиклассниц в стрессовом состоянии с порезанными запястьями.
Как сообщила пресс-служба Национальной полиция в Полтавской области, учениц сразу госпитализировали. Об инциденте правоохранителям рассказали именно медики. Известно, что пострадавшим по 14 лет. Сейчас угроза их жизни миновала, они в удовлетворительном состоянии.
"Полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса к причинению вреда собственному здоровью. По результатам проверки мы будем принимать соответствующие правовые решения", – сказал начальник Миргородского районного отдела полиции Андрей Тюков.
В органах также отметили, что скандальная ситуация со школьницами должна стать поводом для выяснения того, какими были отношения в их семьях, в школе и в ученическом коллективе в частности.
Специалисты объяснили, что поведение подростков, связанное с самоповреждением (в том числе несуицидальним) чаще всего встречается среди молодежи в состоянии стресса. Его цель – стремление к изменению отношений, протест против чего-то, желание обратить на себя внимание и получить определенную помощь.
В связи с этим родителей призвали быть внимательнее к своим детям и откровенно общаться с ними обо всем, что их беспокоит.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 февраля в Боярке Киевской области две семиклассницы наглотались таблеток, в результате чего одна умерла, а одна попала в больницу.
Правоохранители установили, что девушки выпили 40 таблеток дротаверина, который они купили в аптеке на перемене.
По информации уполномоченного по правам ребенка в Украине Николая Кулебы, дети могли участвовать в опасной интернет-игре.
Знакомые школьниц также отметили, что они участвовали в челендже вроде "выпей и посмотри, что будет".
Позже подобный случай произошел в Умани Черкассщине. Там девочек спасли.
Напомним, в Одессе 13-летняя школьница Елена Маслова покончила с собой, бросившись под поезд.