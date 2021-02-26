На Полтавщине восьмиклассницы порезали себе руки под школой

В одном из сел Полтавщины 25 февраля возле школы нашли двоих девушек-восьмиклассниц в стрессовом состоянии с порезанными запястьями.

Как сообщила пресс-служба Национальной полиция в Полтавской области, учениц сразу госпитализировали. Об инциденте правоохранителям рассказали именно медики. Известно, что пострадавшим по 14 лет. Сейчас угроза их жизни миновала, они в удовлетворительном состоянии.

"Полиция изучает причины и условия, побудившие учениц 8-го класса к причинению вреда собственному здоровью. По результатам проверки мы будем принимать соответствующие правовые решения", – сказал начальник Миргородского районного отдела полиции Андрей Тюков.

В органах также отметили, что скандальная ситуация со школьницами должна стать поводом для выяснения того, какими были отношения в их семьях, в школе и в ученическом коллективе в частности.

Специалисты объяснили, что поведение подростков, связанное с самоповреждением (в том числе несуицидальним) чаще всего встречается среди молодежи в состоянии стресса. Его цель – стремление к изменению отношений, протест против чего-то, желание обратить на себя внимание и получить определенную помощь.

В связи с этим родителей призвали быть внимательнее к своим детям и откровенно общаться с ними обо всем, что их беспокоит.

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