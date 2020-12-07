На Полтавщине военные командиры украли из бюджета более 1 млн – СБУ

В Полтавской области командование одной из воинских частей подозревается в растрате более 1 млн гривен бюджетных денег при государственных закупках военного имущества.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, должностные лица закупали защитные элементы военного обмундирования по завышенной цене у определенных предпринимателей.

"Установлено, что "разница" в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами", – отметили в СБУ.

Силовики провели обыски на территории военной части и нашли документы, что подтверждали противоправную деятельность. Также изъяли контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.

На данный момент решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрразведка СБУ разоблачила на государственной измене командира подразделения Национальной гвардии, который работал на российскую разведку.