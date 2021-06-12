На Полтавщине водитель сбил двоих детей на перекрестке

В городе Пирятин Полтавской области водитель на ГАЗ 3302-206 сбил 16-летнюю девушку, которая несла на руках годовалого ребенка.

Происшествие случилось 12 июня на перекрестке улиц Соборной и Успенской около 11:30, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

В результате ДТП двое детей получили телесные повреждения. Их доставлены в больницу для обследования и установления степени тяжести полученных травм. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая установит обстоятельства и причины ДТП.

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