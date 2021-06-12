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На Полтавщине водитель сбил двоих детей на перекрестке
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В городе Пирятин Полтавской области водитель на ГАЗ 3302-206 сбил 16-летнюю девушку, которая несла на руках годовалого ребенка.
Происшествие случилось 12 июня на перекрестке улиц Соборной и Успенской около 11:30, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.
В результате ДТП двое детей получили телесные повреждения. Их доставлены в больницу для обследования и установления степени тяжести полученных травм. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, которая установит обстоятельства и причины ДТП.
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